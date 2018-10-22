Виробник масла "Кернел" повідомив про істотне скорочення прибутку

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Компанія "Кернел" завершила 2018 фінансовий рік (ФР, липень-2017 - червень-2018) з чистим прибутком у 52,1 млн дол., що в 3,4 рази менше, ніж в 2017 ФР. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, передає УНН.