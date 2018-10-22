Виробник масла "Кернел" повідомив про істотне скорочення прибутку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Компанія "Кернел" завершила 2018 фінансовий рік (ФР, липень-2017 - червень-2018) з чистим прибутком у 52,1 млн дол., що в 3,4 рази менше, ніж в 2017 ФР. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, передає УНН.
При цьому виручка компанії за цей період зросла на 10,8% - до 2,403 млрд дол., EBITDA скоротилася на 30,3%, до - 222,5 млн дол.
Тим часом профільний ресурс fixygen.ua повідомляє, що за останні півроку акції "Кернел" впали на 2%.
Як раніше повідомляв УНН, у вересні "Кернел" став винуватцем масового отруєння жителів Тернопільської області. Як встановили в Держпродспоживслужбі, компанія-виробник соняшникової олії "Чумак", "Щедрий дар" та "Стожар" використовувала гліфосат для обробки своїх полів, і при цьому наближалася до житлового масиву менш ніж на 550 м, що заборонено встановленими правилами.
У березні 2015 року Міжнародне агентство з вивчення раку (МАВР) класифікувало гербіцид гліфосат як канцерогенний, оскільки є "деякі свідчення", що вказують на ймовірність виникнення у людей раку при його використанні.
Каліфорнійський суд присяжних недавно також задовольнив вимогу садівника Дуейна Джонсона про компенсацію збитку від онкологічного захворювання, що виникло, на думку позивача, через використання речовини, що знищує бур'яни, яка містить гліфосат.