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Бельгия запретила непрофессионалам использовать гербицид глифосат

Бельгия запретила непрофессионалам использовать гербицид глифосат

Киев  •  УНН

 • 18580 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. С 31 декабря 2018 года Бельгия запретит продавать непрофессионалам гербицид глифосат, сообщает профильное издание GMWatch, информирующее общественность о генетически модифицированных (ГМО) продуктах и связанным с ними пестицидах, передает УНН.

“Бельгийское правительство опубликовало свой давно обещанный запрет на продажу гербицидов широкого спектра (таких как глифосат) непрофессиональным пользователям. Запрет вступил в силу в субботу 6 октября 2018 года. Продажа селективных гербицидов непрофессионалам будет запрещена по состоянию на 31 декабря 2018 года”, — сообщает издание.

Три бельгийских региона (Фландрия, Валлония и Брюссель) ранее запретили использование гербицидов на основе глифосата непрофессионалами. В настоящее время идет призыв к пестицидной промышленности (Phytofar) против региона Валлонии.

Бельгия является страной, где Monsanto производит свой гербицид Roundup на основе глифосата для всей Европы, напоминает GMWatch.

Отметим, что в химическом агентстве Европейского Союза уверяют, что глифосат не следует классифицировать, как вещество, вызывающее рак. Однако, именно гербицид глифосат в марте 2015 года Международное агентство по изучению рака (МАИР) классифицировало как канцерогенный, поскольку имеются “некоторые свидетельства”, указывающие на вероятность возникновения у людей рака при его использовании.

К тому же, недавно Калифорнийский суд присяжных удовлетворил требование садовника Дуэйна Джонсона о компенсации ущерба от онкологического заболевания, возникшего, по мнению истца, из-за использования уничтожителя сорняков, содержащего глифосат.

Как ранее сообщал УНН, крупнейший агрохолдинг Украины “Кернел” стал виновником массового отравления жителей Тернопольской области в сентябре этого года. Как установили в Госпродпотребслужбе, компания — производитель подсолнечного масла “Чумак”, “Щедрый дар” и “Стожар” использовала глифосат для обработки своих полей.

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