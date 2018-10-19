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Бельгія заборонила непрофесіоналам використовувати гербіцид гліфосат

Бельгія заборонила непрофесіоналам використовувати гербіцид гліфосат

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. З 31 грудня 2018 року Бельгія заборонить продавати непрофесіоналам гербіцид гліфосат, повідомляє профільне видання GMWatch, що інформує громадськість про генетично модифіковані (ГМО) продукти і пов'язані з ними пестициди, передає УНН.

"Бельгійський уряд опублікував свою давно обіцяну заборону на продаж гербіцидів широкого спектру (таких як гліфосат) непрофесійним користувачам. Заборона набула чинності в суботу 6 жовтня 2018 року. Продаж селективних гербіцидів непрофесіоналам буде заборонений за станом на 31 грудня 2018 року", - повідомляє видання.

Три бельгійських регіони (Фландрія, Валлонія і Брюссель) раніше заборонили використання гербіцидів на основі гліфосату непрофесіоналами. В даний час йде заклик до пестицидної промисловості (Phytofar) проти регіону Валлонії.

Бельгія є країною, де Monsanto виробляє свій гербіцид Roundup на основі гліфосату для всієї Європи, нагадує GMWatch.

Відзначимо, що в хімічному агентстві Європейського Союзу запевняють, що гліфосат не слід класифікувати, як речовину, що викликає рак. Однак, саме гербіцид гліфосат в березні 2015 року Міжнародне агентство з вивчення раку (МАВР) класифікував як канцерогенний, оскільки є "деякі свідчення", що вказують на ймовірність виникнення у людей раку при його використанні.

До того ж, нещодавно Каліфорнійський суд присяжних задовольнив вимогу садівника Дуейна Джонсона про компенсацію збитку від онкологічного захворювання, що виникло, на думку позивача, через використання речовини, що знищує бур'яни, що містить гліфосат.

Як раніше повідомляв УНН, найбільший агрохолдинг України "Кернел" став винуватцем масового отруєння жителів Тернопільської області у вересні цього року. Як встановили у Держпродспоживслужбі, компанія - виробник соняшникової олії "Чумак", "Щедрий дар" та "Стожар" використовувала гліфосат для обробки своїх полів.

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