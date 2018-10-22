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8 марта, 10:25 • 122244 просмотра

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7 марта, 19:45 • 161568 просмотра

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7 марта, 17:42 • 150550 просмотра

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Производитель масла "Кернел" сообщил о существенном сокращении прибыли

Производитель масла "Кернел" сообщил о существенном сокращении прибыли

Киев  •  УНН

 • 8119 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Компания "Кернел" завершила 2018 финансовый год (ФГ, июль-2017 - июнь-2018) с чистой прибылью в 52,1 млн долл., что в 3,4 раза меньше, чем в 2017 ФГ. Об этом говорится в финансовом отчете компании, передает УНН.

При этом выручка компании за этот период выросла на 10,8% — до 2,403 млрд дол., EBITDA сократилась на 30,3%, до — 222,5 млн долл.

Тем временем профильный ресурс fixygen.ua сообщает, что за последние полгода акции “Кернел” упали на 2%.

Как ранее сообщал УНН, в сентябре “Кернел” стал виновником массового отравления жителей Тернопольской области. Как установили в Госпродпотребслужбе, компания-производитель подсолнечного масла “Чумак”, “Щедрый дар” и “Стожар” использовала глифосат для обработки своих полей, и при этом приближалась к жилому массиву менее чем на 550 м, что запрещено установленными правилами.

В марте 2015 года Международное агентство по изучению рака (МАИР) классифицировало гербицид глифосат как канцерогенный, поскольку имеются “некоторые свидетельства”, указывающие на вероятность возникновения у людей рака при его использовании.

Калифорнийский суд присяжных недавно также удовлетворил требование садовника Дуэйна Джонсона о компенсации ущерба от онкологического заболевания, возникшего, по мнению истца, из-за использования уничтожителя сорняков, содержащего глифосат.

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