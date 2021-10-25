Виробник курятини "Епікур" втрапив у новий скандал

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Це сталося в далекому 2009 році, згадує Соломанін, який на той час володів 50% акцій "Володимир-Волинської птахофабрики".

"Я дізнався, що якимось незрозумілим рішенням суду, та ще суду зовсім іншої області, без оповіщення сторін нібито вирішено все (птахофабрику, - ред.) віддати на користь третіх осіб", - коментує він.

"Дозвіл" на рейдерське захоплення підприємства видав Херсонський міський суд, продовжив Соломанін, додаючи, що з плином 12 років так і не дізнався, чи насправді було судове засідання та хто брав у ньому участь.

Звернення Соломаніна до Волинської обласної прокуратури не принесли успіху. Справу закрили за три місяці, через відсутність складу злочину. А Соломаніну довелося "поїхати з рідного Харкова", бо там на нього, мовляв, чинили тиск.

"На мене відкрили кримінальні справи, які дали чіткий посил: найближчим часом чекай арешту. А коли я поїхав, за мною ніхто не погнався слідом, бо я дійсно нічого не зробив", - додав він.

Станом на сьогодні птахофабрика функціонує, однак прибуток від її діяльності Соломанін не отримує.

"Що стосується моїх прав, то боротьбу я не припиняв ніколи. Хоча минуло вже 12 років. В цілому було відкрито 6 кримінальних справ, правда, всі вони виявилися безрезультатними", - резюмував він.

Доповнення

Володимир-Волинську птахофабрику підозрюють у привласненні 34 млн грн державних коштів.

Правоохоронці вважають, що посадові особи фабрики користувалися недостовірними документами для отримання дотації з держбюджету на розвиток тваринництва.

Довідка

Володимир-Волинська птахофабрика виробляє курятину різних брендів, найвідоміший з яких “Епікур”.