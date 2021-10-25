Виробник курятини "Епікур" втрапив у новий скандал
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. "Володимир-Волинська птахофабрика" була рейдерськи захоплена багато років тому. Зловмисники списали акції компанії, без відома її власників, на користь третіх осіб. Про це заявив керуючий партнер підприємства Григорій Соломанін, передає УНН із посиланням на "Фокус".
Деталі
Це сталося в далекому 2009 році, згадує Соломанін, який на той час володів 50% акцій "Володимир-Волинської птахофабрики".
"Я дізнався, що якимось незрозумілим рішенням суду, та ще суду зовсім іншої області, без оповіщення сторін нібито вирішено все (птахофабрику, - ред.) віддати на користь третіх осіб", - коментує він.
"Дозвіл" на рейдерське захоплення підприємства видав Херсонський міський суд, продовжив Соломанін, додаючи, що з плином 12 років так і не дізнався, чи насправді було судове засідання та хто брав у ньому участь.
Звернення Соломаніна до Волинської обласної прокуратури не принесли успіху. Справу закрили за три місяці, через відсутність складу злочину. А Соломаніну довелося "поїхати з рідного Харкова", бо там на нього, мовляв, чинили тиск.
"На мене відкрили кримінальні справи, які дали чіткий посил: найближчим часом чекай арешту. А коли я поїхав, за мною ніхто не погнався слідом, бо я дійсно нічого не зробив", - додав він.
Станом на сьогодні птахофабрика функціонує, однак прибуток від її діяльності Соломанін не отримує.
"Що стосується моїх прав, то боротьбу я не припиняв ніколи. Хоча минуло вже 12 років. В цілому було відкрито 6 кримінальних справ, правда, всі вони виявилися безрезультатними", - резюмував він.
Доповнення
Володимир-Волинську птахофабрику підозрюють у привласненні 34 млн грн державних коштів.
Правоохоронці вважають, що посадові особи фабрики користувалися недостовірними документами для отримання дотації з держбюджету на розвиток тваринництва.
Довідка
Володимир-Волинська птахофабрика виробляє курятину різних брендів, найвідоміший з яких “Епікур”.