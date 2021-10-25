Производитель курятины "Эпикур" попал в новый скандал
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. "Владимир-Волынская птицефабрика" была рейдерски захвачена много лет назад. Злоумышленники списали акции компании без ведома ее владельцев, в пользу третьих лиц. Об этом заявил управляющий партнер предприятия Григорий Соломанин, передает УНН со ссылкой на "Фокус".
Детали
Это произошло в далеком 2009 году, вспоминает Соломанин, который в то время владел 50% акций "Владимир-Волынской птицефабрики".
"Я узнал, что каким-то непонятным решением суда, и еще суда совершенно другой области, без оповещения сторон якобы решено все (птицефабрику - ред.) отдать в пользу третьих лиц", - комментирует он.
"Разрешение" на рейдерский захват предприятия выдал Херсонский городской суд продолжил Соломанин, добавляя, что с течением 12 лет так и не узнал, действительно ли было судебное заседание и кто принимал в нем участие.
Обращения Соломанина к Волынской областной прокуратуре не принесли успеха. Дело закрыли за три месяца, из-за отсутствия состава преступления. А Соломанину пришлось "уехать из родного Харькова", там на него, мол, оказывали давление.
"На меня открыли уголовные дела, которые дали четкий посыл: в ближайшее время жди ареста. А когда я уехал, за мной никто не погнался вслед, я действительно ничего не сделал", - добавил он.
На сегодня птицефабрика работает, однако прибыль от ее деятельности Соломанин не получает.
"Что касается моих прав, то борьбу я не прекращал никогда. Хотя прошло уже 12 лет. В целом было открыто 6 уголовных дел, правда, все они оказались безрезультатными", - резюмировал он.
Дополнение
Владимир-Волынскую птицефабрику подозревают в присвоении 34 млн грн государственных средств.
Правоохранители считают, что должностные лица фабрики пользовались недостоверными документами для получения дотации из госбюджета на развитие животноводства.
Справка
Владимир-Волынская птицефабрика производит курятину различных брендов, самый известный из которых "Эпикур".