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Підозра в крадіжці бюджетних грошей: Володимир-Волинська птахофабрика підтвердила обшуки

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Подільська окружна прокуратура м. Києва спільно зі співробітниками Департаменту спецрозслідувань Нацполіції провела низку обшуків на Володимир-Волинській птахофабриці та її філіях у межах кримінального провадження за фактом привласнення 34 млн грн державних коштів, передає УНН посилаючись на пресслужбу міської прокуратури Києва.

Правоохоронці підозрюють, що посадові особи фабрики користувалися недостовірними документами для отримання дотації з держбюджету на розвиток тваринництва. Під час обшуку було вилучено 16 млн грн готівки — за версією слідства, ці гроші були отримані з бюджету коштом здійснення зазначеної злочинної схеми.

Цитата:

“Слідством встановлено, що службові особи ряду суб’єктів господарювання у 2020 році, увійшовши в злочинний зговір, здійснили привласнення державних коштів, отриманих як компенсацію капітальних вкладень на розвиток тваринництва шляхом надання завідомо недостовірних відомостей до документів на отримання відповідної дотації з державного бюджету про отримання імпортного обладнання для будівництва цеху переробки, яке на момент подачі документів суб’єктами господарювання не було поставлено в Україну та на підприємство, і яке не поставлено по цей час”, — зазначили в прокуратурі.

Таким чином службовими особами товариства впроваджено та реалізовано механізм із заволодіння бюджетними коштами на суму 34 млн гривень, чим завдано збитки державі у особливо великих розмірах.

“З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, процесуальними керівниками спільно з УСР ДСР НП України проведено 10 обшуків за місцями мешкання фігурантів та в офісних приміщеннях вказаних суб’єктів господарювання, за результатами яких виявлено та вилучено фінансові документи, а також грошові кошти на загальну суму понад 16 млн грн, які відповідно до позиції слідства є коштами, отриманими коштом впровадження у дію злочинного механізму щодо отримання дотацій з державного бюджету під виглядом розвитку на тваринництво”, — додали в пресслужбі.

Володимир-Волинська фабрика своєю чергою підтвердила сьогодні обшуки та назвала це тиском на бізнес.

До теми

У міському суді Волинської області щодо цієї справи постановили задовольнити продовження строків досудового розслідування на пів року.

“Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 42020031060000023 від 16.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців”, — згідно з постановою суду.

Довідка

Володимир-Волинська птахофабрика виробляє курятину різних брендів, найвідоміший з яких “Епікур”.

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