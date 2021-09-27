Підозра в крадіжці бюджетних грошей: Володимир-Волинська птахофабрика підтвердила обшуки

Правоохоронці підозрюють, що посадові особи фабрики користувалися недостовірними документами для отримання дотації з держбюджету на розвиток тваринництва. Під час обшуку було вилучено 16 млн грн готівки — за версією слідства, ці гроші були отримані з бюджету коштом здійснення зазначеної злочинної схеми.

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“Слідством встановлено, що службові особи ряду суб’єктів господарювання у 2020 році, увійшовши в злочинний зговір, здійснили привласнення державних коштів, отриманих як компенсацію капітальних вкладень на розвиток тваринництва шляхом надання завідомо недостовірних відомостей до документів на отримання відповідної дотації з державного бюджету про отримання імпортного обладнання для будівництва цеху переробки, яке на момент подачі документів суб’єктами господарювання не було поставлено в Україну та на підприємство, і яке не поставлено по цей час”, — зазначили в прокуратурі.

Таким чином службовими особами товариства впроваджено та реалізовано механізм із заволодіння бюджетними коштами на суму 34 млн гривень, чим завдано збитки державі у особливо великих розмірах.

“З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, процесуальними керівниками спільно з УСР ДСР НП України проведено 10 обшуків за місцями мешкання фігурантів та в офісних приміщеннях вказаних суб’єктів господарювання, за результатами яких виявлено та вилучено фінансові документи, а також грошові кошти на загальну суму понад 16 млн грн, які відповідно до позиції слідства є коштами, отриманими коштом впровадження у дію злочинного механізму щодо отримання дотацій з державного бюджету під виглядом розвитку на тваринництво”, — додали в пресслужбі.

Володимир-Волинська фабрика своєю чергою підтвердила сьогодні обшуки та назвала це тиском на бізнес.

До теми

У міському суді Волинської області щодо цієї справи постановили задовольнити продовження строків досудового розслідування на пів року.

“Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 42020031060000023 від 16.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців”, — згідно з постановою суду.

Довідка

Володимир-Волинська птахофабрика виробляє курятину різних брендів, найвідоміший з яких “Епікур”.