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Подозрение в краже бюджетных денег: Владимир-Волынская птицефабрика подтвердила обыски

Подозрение в краже бюджетных денег: Владимир-Волынская птицефабрика подтвердила обыски

Киев  •  УНН

 • 18293 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Подольская окружная прокуратура г. Киева совместно с сотрудниками Департамента спецрасследований Нацполиции провела ряд обысков на Владимир-Волынской птицефабрике и ее филиалах в рамках уголовного производства по факту присвоения 34 млн грн государственных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры Киева.

Правоохранители подозревают, что должностные лица фабрики пользовались недостоверными документами для получения дотации из госбюджета на развитие животноводства. Во время обыска было изъято 16 млн грн наличных - по версии следствия, эти деньги были получены из бюджета за счет осуществления указанной преступной схемы.

Цитата:

"Следствием установлено, что должностные лица ряда субъектов хозяйствования в 2020 году, войдя в преступный сговор, совершили присвоение государственных средств, полученных в качестве компенсации капитальных вложений на развитие животноводства путем предоставления заведомо недостоверных сведений в документы на получение соответствующей дотации из государственного бюджета на получение импортного оборудования для строительства цеха переработки, которое на момент подачи документов субъектами хозяйствования не было поставлено в Украину и на предприятие, и которое не поставлено по настоящее время", - отметили в прокуратуре.

Таким образом должностными лицами общества внедрен и реализован механизм по завладению бюджетными средствами на сумму 34 млн гривен, чем нанесен ущерб государству в особо крупных размерах.

"С целью установления обстоятельств совершения уголовного преступления процессуальными руководителями совместно с УСР ДВР НП Украины проведено 10 обысков по местам проживания фигурантов и в офисных помещениях указанных субъектов хозяйствования, по результатам которых выявлено и изъято финансовые документы, а также денежные средства на общую сумму более 16 млн грн, которые в соответствии с позицией следствия являются средствами, полученными за счет внедрения в действие преступного механизма на получение дотаций из государственного бюджета под видом развития на животноводство", - добавили в пресс-службе.

Владимир-Волынская фабрика в свою очередь подтвердила сегодня обыски и назвала это давлением на бизнес.

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В городском суде Волынской области по этому делу решили удовлетворить продление сроков предварительного расследования на полгода.

"Продлить срок досудебного расследования уголовного производства № 42020031060000023 от 16.03.2020 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины, до шести месяцев", - согласно постановлению суда.

Справка

Владимир-Волынская птицефабрика производит курятину различных брендов, самый известный из которых "Эпикур".

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