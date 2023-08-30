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Вирішальні матчі для українських команд в єврокубках: чи зможуть “Зоря”, “Дніпро-1” та “Динамо” потрапити до групового етапу

Київ • УНН

 • 648904 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Сьогодні, 31 серпня, “Зоря”, “Дніпро-1” та “Динамо” зіграють матчі відповіді плей-офф кваліфікації групового етапу Ліги Європи та Ліги Конференцій, пише УНН.

“Зоря” — “Славія” (Прага)

Люблін (Польща), стадіон “Арена Люблін”. Початок матчу — 20:00 за київським часом.

Головний арбітр — Жером Брізар (Франція).

Трансляція — телеканал УНІАН.

Перший матч — 0:2.

“Зоря” вступила за боротьбу за груповий етап Ліги Європи саме на етапі раунду плей-офф. При цьому, з трьох українських клубів, які сьогодні зіграють, саме “Зоря” вже гарантувала собі єврокубкову осінь — у разі поразки за підсумком двох матчів “Зоря” автоматично кваліфікується до групового етапу Ліги Конференцій.

Ставки букмекерів:

на матч: “Зоря” — 7,30, нічия — 4,70, “Славія” — 1,48;

на прохід: “Зоря” — 17,50, “Славія” — 0,01.

“Дніпро-1” — “Спартак” (Трнава)

Кошице, Муніципальний стадіон, початок матчу — 21:00 за київським часом.

Головний арбітр — Балаж Берке (Угорщина).

Трансляція — телеканал УНІАН.

Перший матч — 1:1.

“Дніпро-1” У другому етапі кваліфікації Ліги Чемпіонів за підсумком двох матчів поступився грецькому “Панатінаїкосу” — 1:3, 2:2. А в третьому етапі кваліфікації Ліги Європи українську команду пройшла “Славія — 0:3, 1:1.

Для того, щоб зачепитися за єврокубки у плей-офф кваліфікації Ліги Конференцій необхідно проходити “Спартак” з Трнави.

Ставки букмекерів:

на матч: “Дніпро-1” — 3,10, нічия — 3,40, “Спартак” (Трнава) — 2,43;

на прохід: “Дніпро-1” — 2,10, “Спартак” (Трнава) — 1,71.

“Бешикташ” — “Динамо”

Стамбул, стадіон “Водафон Арена”, початок матчу — 21:00 за київським часом.

Головний суддя — Жоау Пінейра (Португалія).

Трансляція — телеканал 2+2.

Перший матч — 2:3.

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій “Динамо” в першому матчі поступилося грецькому “Арісу” (0:1), але у другому зуміло вирвати перемогу (2:1). Доля путівки до раунду плей-офф вирішувалася у серії пенальті, в якій сильнішими були кияни.

Ставки букмекерів:

на матч: “Динамо” — 6,70, нічия — 4,60, “Бешикташ” — 1,51;

на прохід — “Динамо” — 9,25, “Бешикташ” — 1,07.

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