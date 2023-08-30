Решающие матчи для украинских команд в еврокубках: смогут ли "Заря", "Днепр-1" и "Динамо" попасть в групповой этап
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Сегодня, 31 августа, “Заря”, “Днепр-1” и “Динамо” сыграют ответные матчи плей-офф квалификации группового этапа Лиги Европы и Лиги Конференций, пишет УНН.
“Заря” — “Славия” (Прага)
Люблин (Польша), стадион “Арена Люблин”. Начало матча — 20:00 по киевскому времени.
Главный арбитр — Жером Бризар (Франция).
Трансляция — телеканал УНИАН.
Первый матч — 0:2.
““Заря” вступила за борьбу за групповой этап Лиги Европы именно на этапе раунда плей-офф. При этом, из трех украинских клубов, которые сегодня сыграют, именно “Заря” уже гарантировала себе еврокубковую осень — в случае поражения по итогу двух матчей “Заря” автоматически квалифицируется в групповой этап Лиги Конференций.
Ставки букмекеров:
на матч: “Заря” — 7,30, ничья — 4,70, “Славия” — 1,48;
на проход: “Заря” — 17,50, “Славия” — 0,01.
““Днепр-1” — ““Спартак” (Трнава)
Кошице, Муниципальный стадион, начало матча — 21:00 по киевскому времени.
Главный арбитр — Балаж Берке (Венгрия).
Трансляция — телеканал УНИАН.
Первый матч — 1:1.
““Днепр-1” В втором этапе квалификации Лиги Чемпионов по итогу двух матчей уступил греческому “Панатинаикосу” — 1:3, 2:2. А в третьем этапе квалификации Лиги Европы украинскую команду прошла “Славия — 0:3, 1:1.
Для того, чтобы зацепиться за еврокубки в плей-офф квалификации Лиги Конференций необходимо проходить “Спартак” из Трнавы.
Ставки букмекеров:
на матч: “Днепр-1” — 3,10, ничья — 3,40, “Спартак” (Трнава) — 2,43;
на проход: “Днепр-1” — 2,10, “Спартак” (Трнава) — 1,71.
“Бешикташ” — ““Динамо”
Стамбул, стадион “Водафон Арена”, начало матча — 21:00 по киевскому времени.
Главный судья — Жоау Пинейра (Португалия).
Трансляция — телеканал 2+2.
Первый матч — 2:3.
В третьем квалификационном раунде Лиги Конференций “Динамо” в первом матче уступило греческому “Арису” (0:1), но в втором сумело вырвать победу (2:1). Судьба путевки в раунд плей-офф решалась в серии пенальти, в которой сильнее были киевляне.
Ставки букмекеров:
на матч: “Динамо” — 6,70, ничья — 4,60, “Бешикташ” — 1,51;
на проход — ““Динамо” — 9,25, “Бешикташ” — 1,07.
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