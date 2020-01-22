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Випуск нових єврооблігацій дозволить заощаджувати два млн грн на день - Гончарук

Київ • УНН

 • 12574 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Рекордно низька ставка займу за новими єврооблігаціями, які були випущені урядом України 22 січня, дозволить заощаджувати 2 млн грн на день для держбюджету. Ці гроші буде спрямовано на програми соціально-економічного розвитку. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, повідомляє УНН.

Випуск нових єврооблігацій дозволить заощаджувати два млн грн на день - Гончарук

За словами Гончарука, у спадок нинішньому уряду дісталася "купа боргів за шаленими відсотками". На сьогодні це — найбільша стаття видатків Держбюджету, яка в середньому до 2022 року становитиме 484 млрд грн на рік.

"Саме тому уряд розмістив євробонди за найдешевшими в історії України відсотковими ставками. Простими словами, ми заміщуємо борги — віддаємо дорогі, а беремо значно дешевші. Що є вигідним для нашої держави", – пояснив Прем’єр-міністр.

Торік відсоткові ставки на зовнішні запозичення України становили приблизно 6,75% на рік. Сьогодні уряд запозичує 1,25 млрд євро під 4.375% річних. Фактично завдяки цьому ефективному рішенню економія для державного бюджету 2 млн грн на день. А ці гроші буде спрямовано на програми соціально-економічного розвитку.

"Це яскраво демонструє довіру інвесторів до державної політики, яку впроваджує Уряд під егідою Президента Володимира Зеленського. Довіра до держави — основа інвестиційного потенціалу країни. А інвестиції — це робочі місця для українців. Чим більша довіра, тим нижча відсоткова ставка. Україна на правильному шляху!" — резюмував Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Нагадаємо, Україна залучила 1,25 млрд євро після випуску нових єврооблігацій.

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