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Выпуск новых еврооблигаций позволит экономить 2 млн грн в день - Гончарук

Киев • УНН

 • 12574 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Рекордно низкая ставка займа по новым еврооблигациям, выпущенных правительством Украины 22 января, позволит экономить 2 млн грн в день для госбюджета. Эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, сообщает УНН.

Выпуск новых еврооблигаций позволит экономить 2 млн грн в день - Гончарук

По словам Гончарука, в наследство нынешнему правительству досталась "куча долгов по сумасшедшим процентами". На сегодня это - самая большая статья расходов Госбюджета, которая в среднем до 2022 года составит 484 млрд грн в год.

"Именно поэтому правительство разместило евробонды по самым дешевым в истории Украины процентными ставками. Простыми словами, мы замещаем долги - отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что выгодно для нашего государства", - пояснил премьер.

В прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составляли примерно 6,75% в год. Сегодня правительство заимствует 1,25 млрд евро под 4.375% годовых. Фактически благодаря этому эффективному решению экономия для государственного бюджета 2 млн грн в день. А эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития.

"Это ярко демонстрирует доверие инвесторов к государственной политике, которую проводит Правительство под эгидой Президента Владимира Зеленского. Доверие к государству - основа инвестиционного потенциала страны. А инвестиции - это рабочие места для Украинской. Чем больше доверие, тем ниже процентная ставка. Украина на правильном пути!" - резюмировал Премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, Украина привлекла 1,25 млрд евро после выпуска новых еврооблигаций.

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