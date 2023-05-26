Винний неодмінно має отримати справедливе покарання: глава МВС про ДТП за участі судді та загибель нацгвардійця
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на загибель нацгвардійця Вадима Бондаренка внаслідок ДТП на блокпосту і зазначив, що винний неодмінно має отримати справедливе покарання, передає УНН.
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«Винна особа неодмінно має отримати справедливе покарання», – міністр внутрішніх справ Ігор Клименко про загибель нацгвардійця Вадима Бондаренка внаслідок ДТП на блокпосту.
Деталі
За даними МВС, підрозділ Вадима Бондаренка виконував важливі завдання у столиці - "він був потрібен тут, хоча завжди рвався на передову".
У Вадима залишилася дружина та троє дітей. Його батько та брат зараз захищають Україну на найгарячіших напрямках.
"Щирі співчуття рідним і близьким", - резюмували у МВС.
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Доповнення
У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.
Розпочато розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).