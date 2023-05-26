Виновный непременно должен получить справедливое наказание: глава МВД о ДТП с участием судьи и гибели нацгвардейца
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Министр внутренних дел Игорь Клименко отреагировал на гибель нацгвардейца Вадима Бондаренко в результате ДТП на блокпосту и отметил, что виновный непременно должен получить справедливое наказание, передает УНН.
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«Виновное лицо непременно должно получить справедливое наказание», – министр внутренних дел Игорь Клименко о гибели нацгвардейца Вадима Бондаренко в результате ДТП на блокпосту.
Детали
По данным МВД, подразделение Вадима Бондаренко выполняло важные задачи в столице - "он был нужен здесь, хотя всегда рвался на передовую".
У Вадима осталась жена и трое детей. Его отец и брат сейчас защищают Украину на самых горячих направлениях.
"Искренние соболезнования родным и близким", - резюмировали в МВД.
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Дополнение
В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.
Начато расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).