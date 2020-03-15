Винищувачі США виконали перехоплення російських Ту-142 біля берегів Аляски
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Американські винищувачі F-22 за підтримки літака-заправника КС-135 і літаки далекого радіолокаційного виявлення Е-3 виконали в суботу перехоплення двох пар російських протичовнових літаків Ту-142 в 45 милях від узбережжя Аляски. Російські літаки увійшли в розпізнавальну зону ППО Аляски, повідомило в суботу командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), передає УНН.
Російські літаки увійшли в розпізнавальну зону ППО на захід і на північ від Аляски. Два літаки, що з’явилися в західній частині, перебували в зоні приблизно чотири години на безпосередній близькості від місця, в якому в цей момент ВМС США проводили навчання ICEX за участі підводних човнів. Американські винищувачі супроводжували російські літаки протягом усього цього часу.
Пара Ту-142, що з’явилася на північ від Аляски, провела в зоні приблизно 15 хвилин і також супроводжувалася F-22.
Російські військові літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі в морі Бофорта, в 45 морських милях від узбережжя Аляски, не заходячи в суверенний повітряний простір США або Канади.
Нагадаємо, у вересні минулого року місія НАТО перехопила 4 російські літаки над Балтикою.