Місія НАТО перехопила 4 російські літаки над Балтикою
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Два літаки ВПС Бельгії, які входять до складу Тренувальної місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, перехопили два російські надзвукових стратегічні бомбардувальники-ракетоносці ТУ-160 і два російських надзвукових винищувачі СУ-27 над Балтійським морем. Про це йдеться в заяві Військово-повітряних сил Бельгії в Twitter, передає УНН.
"Сьогодні два бельгійських ВПС F16 місії Балтійської повітряної поліції НАТО перехопили два російські ТУ-160 і два російських СУ-27 над Балтійським морем. Це було перше перехоплення бельгійського загону, який охороняє повітряний простір Балтики з 3 вересня", - йдеться в повідомленні міністерства.
У Міноборони РФ в свою чергу заявили, що два стратегічні ракетоносці Ту-160 виконували "плановий політ в повітряному просторі над нейтральними водами акваторії Балтійського моря".
"На окремих етапах маршруту літаки дальньої авіації супроводжували винищувачі F-16 ВПС Бельгії, Данії та Польщі, F-18 ВПС Фінляндії, JAS-39 Gripen ВВС Швеції", - йдеться в заяві.
Як повідомляв УНН, протягом одного тижня серпня винищувачі НАТО дев'ять разів злітали для перехоплення російських літаків над Балтикою.