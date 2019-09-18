Миссия НАТО перехватила 4 российских самолёта над Балтикой

“Сегодня два бельгийских ВВС F16 миссии Балтийской воздушной полиции НАТО перехватили два российских ТУ-160 и два российских СУ-27 над Балтийским морем. Это был первый перехват бельгийского отряда, который охраняет воздушное пространство Балтики с 3 сентября”, — говорится в сообщении министерства.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполняли “плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря”.

“На отдельных этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции”, — говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, на протяжении одной недели августа истребители НАТО девять раз взлетали для перехвата российских самолётов над Балтикой.