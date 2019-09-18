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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 53825 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110477 просмотра

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6 марта, 17:07 • 102347 просмотра

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6 марта, 14:10 • 109469 просмотра

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Миссия НАТО перехватила 4 российских самолёта над Балтикой

Миссия НАТО перехватила 4 российских самолёта над Балтикой

Киев  •  УНН

 • 15578 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Два самолёта ВВС Бельгии, которые входят в состав Миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, перехватили два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца ТУ-160 и два российских сверхзвуковых истребителя СУ-27 над Балтийским морем. Об этом говорится в заявлении Военно-воздушных сил Бельгии в Twitter, передаёт УНН.

“Сегодня два бельгийских ВВС F16 миссии Балтийской воздушной полиции НАТО перехватили два российских ТУ-160 и два российских СУ-27 над Балтийским морем. Это был первый перехват бельгийского отряда, который охраняет воздушное пространство Балтики с 3 сентября”, — говорится в сообщении министерства.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполняли “плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря”.

“На отдельных этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции”, — говорится в заявлении. 

Как сообщал УНН, на протяжении одной недели августа истребители НАТО девять раз взлетали для перехвата российских самолётов над Балтикой. 

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