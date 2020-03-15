Истребители США выполнили перехват российских Ту-142 у берегов Аляски
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Американские истребители F-22 при поддержке самолета-заправщика КС-135 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 выполнили в субботу перехват двух пар российских противолодочных самолетов Ту-142 в 45 милях от побережья Аляски. Российские самолеты вошли в различительную зону ПВО Аляски, сообщило в субботу командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), передает УНН.
Российские самолеты вошли в различительную зону ПВО на запад и на север от Аляски. Два самолета, появились в западной части, находились в зоне примерно 4 часа на непосредственной близости от места, в котором в этот момент ВМС США проводили учения ICEX с участием подводных лодок. Американские истребители сопровождали российские самолеты в течение всего этого времени.
Пара Ту-142, появившаяся на север от Аляски, провела в зоне примерно 15 минут и также сопровождалась F-22.
Российские военные самолеты оставались в международном воздушном пространстве в море Бофорта, в 45 морских милях от побережья Аляски, не заходя в суверенное воздушное пространство США или Канады.
Напомним, в сентябре прошлого года миссия НАТО перехватила 4 российских самолета над Балтикой.