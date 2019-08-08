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Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски американські військові винищувачі перехопили два російських бомбардувальники Ту-95. Про це УНН повідомляє з посиланням на Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки у Twitter.

“Два літаки винищувачів F-22 та два літаки винищувачів CF-18 та літаки підтримки з NORAD вдало ідентифікували та перехопили два бомбардувальники Ту-95 Bear, які увійшли в зону ідентифікації ППО Аляски та Канади”, — йдеться в повідомленні.

Також, повідомляється, що російська авіація залишалася в міжнародному повітряному просторі в Босфорському морі, і не входила в повітряний простір США або Канади.

Нагадаємо, винищувачі місії НАТО зафіксували 2 бомбардувальники СУ-24 біля кордонів Латвії.

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