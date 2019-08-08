Истребители США перехватили российские бомбардировщики
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Международном воздушном пространстве у побережья Аляски американские военные истребители перехватили два российских бомбардировщика Ту-95. Об этом УНН сообщает со ссылкой на командование воздушно-космической обороны Северной Америки в Twitter.
"Два самолета истребителей F-22 и два самолета истребителей CF-18 и самолеты поддержки со NORAD удачно идентифицировали и перехватили два бомбардировщика Ту-95 Bear, которые вошли в зону идентификации ПВО Аляски и Канады", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что российская авиация оставалась в международном воздушном пространстве в Босфорском море, и не входила в воздушное пространство США или Канады.
Напомним, истребители миссии НАТО зафиксировали 2 бомбардировщики Су-24 у границ Латвии.