Истребители США перехватили российские бомбардировщики

"Два самолета истребителей F-22 и два самолета истребителей CF-18 и самолеты поддержки со NORAD удачно идентифицировали и перехватили два бомбардировщика Ту-95 Bear, которые вошли в зону идентификации ПВО Аляски и Канады", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что российская авиация оставалась в международном воздушном пространстве в Босфорском море, и не входила в воздушное пространство США или Канады.

Напомним, истребители миссии НАТО зафиксировали 2 бомбардировщики Су-24 у границ Латвии.