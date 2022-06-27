Вілкул: у Херсонській області місцевий житель підірвався на касетному боєприпасі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У селі Заградівка Херсонської області 53-річний місцевий житель підірвався на касетному снаряді. Про це заявив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.
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За словами Вілкула, чоловіка госпіталізували до лікарні Кривого Рогу на Дніпропетровщині у “середньому стані”.
Також він зазначив, що ситуація у Кривому Розі знаходиться під повним контролем Військової адміністрації та ЗСУ.
"Усі органи влади чітко виконують свої функції. Забезпечено роботу всієї критично важливої інфраструктури, екстрених служб та міського транспорту", - наголосив Вілкул.
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