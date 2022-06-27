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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 37073 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Вілкул: у Херсонській області місцевий житель підірвався на касетному боєприпасі

Вілкул: у Херсонській області місцевий житель підірвався на касетному боєприпасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. У селі Заградівка Херсонської області 53-річний місцевий житель підірвався на касетному снаряді. Про це заявив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.

Деталі

За словами Вілкула, чоловіка госпіталізували до лікарні Кривого Рогу на Дніпропетровщині у “середньому стані”.

Також він зазначив, що ситуація у Кривому Розі знаходиться під повним контролем Військової адміністрації та ЗСУ.

"Усі органи влади чітко виконують свої функції. Забезпечено роботу всієї критично важливої інфраструктури, екстрених служб та міського транспорту", - наголосив Вілкул.

Нагадаємо 

Російські окупанти гатили по Зеленодольській громаді, що у Криворізькому районі. Зі ствольної артилерії та “Ураганів” загарбники накривали і саме місто, і його прикордонні території.

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