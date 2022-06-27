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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Вилкул: в Херсонской области местный житель подорвался на кассетном боеприпасе

Киев • УНН

 • 7139 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. В селе Заградовка Херсонской области 53-летний местный житель подорвался на кассетном снаряде. Об этом заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

Детали

По словам Вилкула, мужчину госпитализировали в больницу Кривого Рога на Днепропетровщине в “среднем состоянии”.

Также он отметил, что ситуация в Кривом Роге находится под полным контролем Военной администрации и ВСУ.

"Все органы власти четко выполняют свои функции. Обеспечена работа всей критически важной инфраструктуры, экстренных служб и городского транспорта", - подчеркнул Вилкул.

Напомним 

Российские оккупанты били по Зеленодольской громаде, что в Криворожском районе. Из ствольной артиллерии и “Ураганов” захватчики накрывали и сам город, и его приграничные территории.

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