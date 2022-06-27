Вилкул: в Херсонской области местный житель подорвался на кассетном боеприпасе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В селе Заградовка Херсонской области 53-летний местный житель подорвался на кассетном снаряде. Об этом заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.
Детали
По словам Вилкула, мужчину госпитализировали в больницу Кривого Рога на Днепропетровщине в “среднем состоянии”.
Также он отметил, что ситуация в Кривом Роге находится под полным контролем Военной администрации и ВСУ.
"Все органы власти четко выполняют свои функции. Обеспечена работа всей критически важной инфраструктуры, экстренных служб и городского транспорта", - подчеркнул Вилкул.
Напомним
Российские оккупанты били по Зеленодольской громаде, что в Криворожском районе. Из ствольной артиллерии и “Ураганов” захватчики накрывали и сам город, и его приграничные территории.