Окупанти гатили по Зеленодольській громаді зі ствольної артилерії та "Ураганів"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Цілий день російські окупанти гатили по Зеленодольській громаді, що у Криворізькому районі. Зі ствольної артилерії та “Ураганів” загарбники накривали і саме місто, і його прикордонні території. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
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Лукашук зазначив, що двоє людей звернулися до лікарів з осколковими ураженнями. Надвечір до медиків звернувся ще один постраждалий, наразі життю чоловіка нічого не загрожує.
Також він додав, що мама з донькою не могли вибратися з квартири, у якій було деформовано вхідні двері через обстріл. Рятувальники їм допомогли.
Крім цього, внаслідок обстрілів у Зеленодольську сталася пожежа на території одного з дачних кооперативів. Також було пошкоджено декілька багатоповерхівок, будівлю ДЮСШ, пошти та будинку культури. В парковій зоні міста виявили воронки та уламки від “Градів”.
Нагадаємо
Ворог годинами терроризував Зеленодольську громаду.