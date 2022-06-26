Окупанти гатили по Зеленодольській громаді зі ствольної артилерії та "Ураганів"

Деталі

Лукашук зазначив, що двоє людей звернулися до лікарів з осколковими ураженнями. Надвечір до медиків звернувся ще один постраждалий, наразі життю чоловіка нічого не загрожує.

Також він додав, що мама з донькою не могли вибратися з квартири, у якій було деформовано вхідні двері через обстріл. Рятувальники їм допомогли.

Крім цього, внаслідок обстрілів у Зеленодольську сталася пожежа на території одного з дачних кооперативів. Також було пошкоджено декілька багатоповерхівок, будівлю ДЮСШ, пошти та будинку культури. В парковій зоні міста виявили воронки та уламки від “Градів”.

Нагадаємо

Ворог годинами терроризував Зеленодольську громаду.