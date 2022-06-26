Оккупанты били по Зеленодольской общине из ствольной артиллерии и "Ураганов"

Детали

Лукашук отметил, что двое людей обратились к врачам с осколочными поражениями. К вечеру к медикам обратился еще один пострадавший, сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

Также он добавил, что мама с дочерью не могли выбраться из квартиры, в которой была деформирована входная дверь из-за обстрела. Спасатели им помогли.

Кроме этого, в результате обстрелов в Зеленодольске произошел пожар на территории одного из дачных кооперативов. Также было повреждено несколько многоэтажек, здание ДЮСШ, почты и дома культуры. В парковой зоне города обнаружили воронки и обломки от “Градов”.

Напомним

Враг часами терроризировал Зеленодольскую общину.