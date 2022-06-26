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Оккупанты били по Зеленодольской общине из ствольной артиллерии и "Ураганов"

Оккупанты били по Зеленодольской общине из ствольной артиллерии и "Ураганов"

Киев • УНН

 • 85600 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Целый день российские оккупанты били по Зеленодольской общине, что в Криворожском районе. Из ствольной артиллерии и “Ураганов” захватчики накрывали и сам город, и его приграничные территории. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Детали

Лукашук отметил, что двое людей обратились к врачам с осколочными поражениями. К вечеру к медикам обратился еще один пострадавший, сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

Также он добавил, что мама с дочерью не могли выбраться из квартиры, в которой была деформирована входная дверь из-за обстрела. Спасатели им помогли.

Кроме этого, в результате обстрелов в Зеленодольске произошел пожар на территории одного из дачных кооперативов. Также было повреждено несколько многоэтажек, здание ДЮСШ, почты и дома культуры. В парковой зоне города обнаружили воронки и обломки от “Градов”.

Напомним 

Враг часами терроризировал Зеленодольскую общину.

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