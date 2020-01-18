Викритого на схемах з соцпроектами столичного чиновника відсторонили
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. За клопотанням столичної прокуратури директора КП "Київський молодіжний центр" відсторонено від виконання обов’язків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Подільський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури № 7 та відсторонив від посади директора КП "Київський молодіжний центр" виконавчого органу КМДА, якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 191 КК України", - вказали у прокуратурі.
Згідно рішення суду, термін відсторонення як захід забезпечення у кримінальному провадженні діятиме до 9 березня 2020 року.
Нагадаємо, 9 січня 2020 року було повідомлено про підозру директору КП "Київський молодіжний центр" у розтраті коштів, виділених на проведення соціальних заходів.
За версією слідства, упродовж 2018-2019 років, директор комунального підприємства спільно з невстановленими особами організували незаконну схему розтрати бюджетних коштів під час реалізації соціальних проектів та проведення заходів.
Йдеться, зокрема, про інформаційно-просвітницькі акції для молоді та молодих батьків, військово-патріотичні акції, заходи з популяризації здорового способу життя тощо.