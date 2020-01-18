Уличенного в схемах с соцпроектами столичного чиновника отстранили

"Подольский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры № 7 и отстранил от должности директора КП "Киевский молодежный центр" исполнительного органа КГГА, которому сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 191 УК Украины", - указали в прокуратуре.

Согласно решению суда, срок отстранения как мера обеспечения в уголовном производстве будет действовать до 9 марта 2020 года.

Напомним, 9 января 2020 года было сообщено о подозрении директору КП "Киевский молодежный центр" в растрате средств, выделенных на проведение социальных мероприятий.

По версии следствия, в течение 2018-2019 годов, директор коммунального предприятия совместно с неустановленными лицами организовали незаконную схему растраты бюджетных средств при реализации социальных проектов и проведении мероприятий.

Речь идет об информационно-просветительских акциях для молодежи и молодых родителей, военно-патриотических акциях, мероприятиях по популяризации здорового образа жизни и т.д.