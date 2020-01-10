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Керівнику комунального підприємства у Києві повідомлено підозру у розтраті коштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Директору КП "Київський молодіжний центр" Департаменту молоді та спорту КМДА повідомлено про підозру у розтраті коштів, виділених на проведення соціальних заходів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"За результатами досудового розслідування 9 січня 2020 року директору КП "Київський молодіжний центр" повідомлено про підозру за ч. 3, 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, у великих розмірах)", - йдеться в повідомленні.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2018-2019 років, директор комунального підприємства спільно з невстановленими особами організували незаконну схему розтрати бюджетних коштів на користь підконтрольних фірм під час реалізації соціальних проектів та проведення заходів за кошти місцевого бюджету міста Києва.

"До вказаної схеми були залучені суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності, на рахунки яких перераховувались кошти за нібито надані послуги з проведення заходів, які у дійсності проводились за рахунок коштів приватних спонсорів. Йдеться, зокрема, про інформаційно-просвітницькі акції для молоді та молодих батьків, військово-патріотичні акції, заходи з популяризації здорового способу життя тощо", - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, ексзаступнику міністра МНС повідомлено про підозру у розтраті майже 24 млн грн.

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