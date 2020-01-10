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Руководителю коммунального предприятия в Киеве сообщено подозрение в растрате средств

Руководителю коммунального предприятия в Киеве сообщено подозрение в растрате средств

Киев  •  УНН

 • 13217 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Директору КП "Киевский молодежный центр" Департамента молодежи и спорта КГГА сообщено о подозрении в растрате средств, выделенных на проведение социальных мероприятий. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"По результатам предварительного расследования 9 января 2020 директору КП" Киевский молодежный центр "сообщено о подозрении по ч. 3, 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно, в крупных размерах)", - говорится в сообщении.

Так, досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2018-2019 годов, директор коммунального предприятия совместно с неустановленными лицами организовали незаконную схему растраты бюджетных средств в пользу подконтрольных фирм при реализации социальных проектов и проведение мероприятий за счет местного бюджета города Киева.

"К указанной схемы были вовлечены субъекты хозяйствования с признаками фиктивности, на счета которых перечислялись средства за якобы оказанные услуги по проведению мероприятий, в действительности проводились за счет средств частных спонсоров. Речь идет об информационно-просветительские акции для молодежи и молодых родителей, военно-патриотические акции, мероприятия по популяризации здорового образа жизни и т.д. ", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним, бывшему замминистра МЧС сообщено о подозрении в растрате почти 24 млн грн.

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