Викрито схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на столичний парк “Партизанська Слава”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Києві викрито злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів, виділених на благоустрій парку “Партизанська Слава” у Дарницькому районі. Заступнику керівника комунального підприємства та підряднику оголошено підозру. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає УНН.
Так, згідно з повідомленням прокуратури, за результатами досудового розслідування повідомлено про підозру заступнику керівника Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” та директору підрядної організації, якими у змові, у грудні 2018 року, підписано акти приймання виконаних робіт з капітального ремонту благоустрою парку “Партизанська Слава”.
Загальна сума договору склала 44 млн гривень. Однак, як встановили експерти, роботи на понад 9 млн грн підрядником не виконані.
Дії посадовців кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Крім того, в межах слідства перевіряється причетність інших посадових осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, у Луганській області посадовця Служби автомобільних доріг підозрюють у службовій недбалості та завданні збитків державі.