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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 109596 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121099 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112666 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118748 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124397 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150396 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150115 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 193798 просмотра

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Разоблачена схема хищения бюджетных средств, выделенных на столичный парк "Партизанская Слава"

Разоблачена схема хищения бюджетных средств, выделенных на столичный парк "Партизанская Слава"

Киев  •  УНН

 • 14279 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Киеве разоблачена преступная схема по хищению бюджетных средств, выделенных на благоустройство парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе. Заместителю руководителя коммунального предприятия и подрядчику объявлено подозрение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

Так, согласно сообщению прокуратуры, по результатам досудебного расследования сообщено о подозрении заместителю руководителя Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой" и директору подрядной организации, которыми в заговоре, в декабре 2018 года, подписаны акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту, благоустройству парка "Партизанская Слава".

Общая сумма договора составила 44 млн гривен. Однако, как установили эксперты, работы на более 9 млн грн подрядчиком не выполнены.

Действия должностных лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Кроме того, в рамках следствия проверяется причастность других должностных лиц к совершению данного уголовного преступления.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, в Луганской области чиновник Службы автомобильных дорог подозревают в служебной халатности и нанесении ущерба государству.

Украинские Национальные Новости

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