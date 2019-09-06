Разоблачена схема хищения бюджетных средств, выделенных на столичный парк "Партизанская Слава"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Киеве разоблачена преступная схема по хищению бюджетных средств, выделенных на благоустройство парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе. Заместителю руководителя коммунального предприятия и подрядчику объявлено подозрение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
Так, согласно сообщению прокуратуры, по результатам досудебного расследования сообщено о подозрении заместителю руководителя Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой" и директору подрядной организации, которыми в заговоре, в декабре 2018 года, подписаны акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту, благоустройству парка "Партизанская Слава".
Общая сумма договора составила 44 млн гривен. Однако, как установили эксперты, работы на более 9 млн грн подрядчиком не выполнены.
Действия должностных лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Кроме того, в рамках следствия проверяется причастность других должностных лиц к совершению данного уголовного преступления.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, в Луганской области чиновник Службы автомобильных дорог подозревают в служебной халатности и нанесении ущерба государству.