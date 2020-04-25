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Викрито посадовців військових частин на реалізації запчастин до авіатехніки на суму близько 30 тис. дол

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Військовою прокуратурою Львівського гарнізону Західного регіону України викрито на заволодінні військовим майном посадових осіб двох військових частин, що дислокуються на Львівщині і обслуговують авіаційну техніку Збройних Сил України (ч. 3 ст. 410 КК України). Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального Прокурора.

“За даними слідства, військові службові особи, відповідальні за облік та належне зберігання гелікоптерів Мі-8 та МІ-24, які перебувають на балансі військових частин, діючи за попередньою змовою у складі злочинної групи із цивільними особами, налагодили протиправний механізм фіктивного списання військового майна. Військовослужбовці реалізовували дороговартісні запчастин до авіатехніки представникам зацікавлених комерційних структур”, — йдеться у повідомленні.

Так, усього зафіксовано незаконних оборудок з продажу військового майна на суму близько 30 тис дол США.

Наразі проводяться обшуки за місцем служби та проживання посадовців. Під час обшуків вилучено 3500 доларів США, викрадені запчастини до авіаційної техніки, документи та інші речові докази.

Першочергові слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на Чернігівщині затримали інструктора школи снайперів за незаконний продаж боєприпасів.

Українські Національні Новини

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