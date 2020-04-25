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Разоблачены должностные лица воинских частей на реализации запчастей к авиатехнике на сумму около 30 тыс. долл

Разоблачены должностные лица воинских частей на реализации запчастей к авиатехнике на сумму около 30 тыс. долл

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Военной прокуратурой Львовского гарнизона Западного региона Украины разоблачили на завладении военным имуществом должностных лиц двух воинских частей, дислоцирующихся во Львовской области и обслуживают авиационную технику Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 410 УК Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального Прокурора.

“По данным следствия, военные должностные лица, ответственные за учет и надлежащее хранение вертолетов Ми-8 и Ми-24, которые находятся на балансе военных частей, действуя по предварительному сговору в составе преступной группы с гражданскими лицами наладили противоправный механизм фиктивного списания военного имущества. Военнослужащие реализовывали дорогостоящие запчастей к авиатехнике представителям заинтересованных коммерческих структур”, — говорится в сообщении.

Так, всего зафиксировано незаконных сделок по продаже военного имущества на сумму около 30 тыс. США.

Проводятся обыски по месту службы и проживания чиновников. Во время обысков изъято 3500 долларов США, похищенные запчасти к авиационной технике, документы и другие вещественные доказательства.

Первоочередные следственные действия продолжаются.

Напомним, в Черниговской области задержали инструктора школы снайперов за незаконную продажу боеприпасов.

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