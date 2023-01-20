Виконувати обов'язки державного секретаря МВС буде Інна Ящук

Цитата

«Тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України на Ящук Інну Петрівну», - написав Мельничук.

За його словами, Ящук - директорка Департаменту освіти, науки та спорту МВС.

Доповнення

18 січня 2023 року у місті Бровари Київської області, у результаті авіакатастрофи загинули, зокрема, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС України Юрій Лубкович.

18 січня Ігоря Клименка призначено заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. На нього покладено виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.