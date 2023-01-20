Исполнять обязанности государственного секретаря МВД будет Инна Ящук
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Кабинет министров Украины временно возложил исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства внутренних дел Украины на Инну Ящук. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, пишет УНН.
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«Временно возложено исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства внутренних дел Украины на Ящук Инну Петровну», - написал Мельничук.
По его словам, Ящук - директор Департамента образования, науки и спорта МВД.
Дополнение
18 января 2023 года в городе Бровары Киевской области, в результате авиакатастрофы погибли, в частности, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Украины Юрий Лубкович.
18 января Игорь Клименко назначен заместителем министра внутренних дел — председателем Национальной полиции Украины. На него возложено исполнение обязанностей министра внутренних дел.