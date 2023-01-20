Исполнять обязанности государственного секретаря МВД будет Инна Ящук

Цитата

«Временно возложено исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства внутренних дел Украины на Ящук Инну Петровну», - написал Мельничук.

По его словам, Ящук - директор Департамента образования, науки и спорта МВД.

Дополнение

18 января 2023 года в городе Бровары Киевской области, в результате авиакатастрофы погибли, в частности, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Украины Юрий Лубкович.

18 января Игорь Клименко назначен заместителем министра внутренних дел — председателем Национальной полиции Украины. На него возложено исполнение обязанностей министра внутренних дел.