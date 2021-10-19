Виключення Буймістер з фракції “СН”: Арахамія каже, остаточне рішення оголосять завтра в Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наразі триває збір підписів від “слуг народу” стосовно виключення з фракції депутатки Людмили Буймістер. Остаточне рішення має завтра оголосити голова парламенту Руслан Стефанчук з трибуни Верховної Ради. Про це Арахамія заявив, спілкуючись з журналістами у кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Так, ми збираємо підписи. Вони, можливо, вже зібралися. Завтра, я думаю, що з трибуни Верховної Ради голова (спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук - ред.) оголосить рішення про те, що вона не є членом фракції”, - заявив Арахамія.
Деталі
Він зазначив, що в понеділок відбулося обговорення стосовно виключення Буймістер зі складу фракції “Слуг народу”, та все ж остаточне рішення мають оголосити завтра з трибуни парламенту.
Контекст
На початку жовтня стало відомо, що у “Слузі народу” на порядку денному - виключення з фракції народного депутата Людмили Буймістер, яка не голосувала за закон про олігархів.
Арахамія також заявляв, що виступає за виключення Буймістер з фракції.
18 жовтня на засіданні фракції “слуги народу” вирішили ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу.
Сама ж депутатка відреагувала на своє можливе виключення, зазначивши, що ще нічого не відбулося.