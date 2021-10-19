Исключение Буймистер из фракции "СН": Арахамия говорит, окончательное решение объявят завтра в Раде
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сейчас идет сбор подписей от "слуг народа" относительно исключения из фракции депутата Людмилы Буймистер. Окончательное решение должен завтра объявить председатель парламента Руслан Стефанчук с трибуны Верховной Рады. Об этом Арахамия заявил, общаясь с журналистами в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Да, мы собираем подписи. Они, возможно, уже собрались. Завтра, я думаю, что с трибуны Верховной Рады председатель (спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук - ред.) объявит решение о том, что она не является членом фракции", - заявил Арахамия.
Детали
Он отметил, что в понедельник состоялось обсуждение относительно исключения Буймистер из состава фракции "Слуг народа", и все же окончательное решение должны объявить завтра с трибуны парламента.
Контекст
В начале октября стало известно, что в "Слуге народа" на повестке дня - исключение из фракции народного депутата Людмилы Буймистер, которая не голосовала за закон об олигархах.
Арахамия также заявлял, что выступает за исключение Буймистер из фракции.
18 октября на заседании фракции "слуги народа" решили инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава.
Сама же депутат отреагировала на свое возможное исключение, отметив, что еще ничего не произошло.