Вихід України зі структур СНД: уряд підтримав ще один проект закону
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засідання підтримав проект закону “Про вихід з Угоди про основні напрями співробітництва держав ― учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів”. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у своєму Telegram-каналі, інформує УНН.
“Уряд продовжує системну роботу щодо виходу України з договорів СНД. Так, на сьогоднішньому засіданні Кабмін підтримав проект закону „Про вихід з Угоди про основні напрями співробітництва держав ― учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів“ та проект відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України”, — повідомив він.
Зазначається, що документом пропонується вийти з Угоди про основні напрями співробітництва держав ― учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів від 25 січня 2000-го року, підписаної на засіданні Ради глав урядів держав-учасниць СНД та ратифікованого Законом України від 7 березня 2002-го року № 3102-ІІІ.
“Вихід із зазначеної Угоди сприятиме захисту національних економічних інтересів, незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України”, — підсумував він.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову про вихід з деяких міжнародних договорів у галузі енергетики, укладених у межах Співдружності Незалежних Держав (СНД).
Додамо, що за даними МЗС, наприкінці 2018 — на початку 2019 року Кабінет міністрів України денонсував шість угод України з СНД, а після початку російської агресії, з квітня 2014 року співпраця України у рамках СНД зведена до мінімуму.