Україна виходить із низки енергетичних угод СНД: уряд ухвалив рішення

“Основною метою постанови є вихід уряду України з Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі електроенергетики Співдружності Незалежних Держав від 14.02.1992, Гірничої хартії держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав від 27.03.1997, Угоди про координацію міждержавних відносин держав-учасниць СНД в галузі використання атомної енергії в мирних цілях від 31.05.2013, Угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії від 26.06.1992, Протоколу про внесення змін до Угоди про основні принципи співробітництва у галузі мирного використання атомної енергії від 31.05.2013”, - йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови.

Зазначається, що вихід України з Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі електроенергетики СНД від 14 лютого 1992 року не вплине на виконання зобов'язань щодо забезпечення паралельної роботи ОЕС Білорусі, ЄЕС Росії та Об'єднаних енергетичних систем України.

Додамо, це не перша угода у межах СНД, з якої виходить Україна. За даними МЗС, наприкінці 2018 – на початку 2019 року Кабінет міністрів України денонсував шість угод України з СНД, а після початку російської агресії, з квітня 2014 року співпраця України у рамках СНД зведена до мінімуму.