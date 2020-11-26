Україна вийшла з ще одного договору СНД

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Україна офіційно вийшла із Договору держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про проведення узгодженої антимонопольної політики. Відповідний закон №995- IX опублікований в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" напередодні і набуває чинності сьогодні, 26 листопада, передає УНН.

Згідно з документом, Україна виходить із Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики, підписаного на засіданні Ради глав урядів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у Москві 25 січня 2000 року та ратифікованого ВР у 2003 році.

В Офісі Президента вказували, що договір містить механізми обміну інформацією, тому існує ризик отримання державами - членами СНД відомостей, які можуть бути використані для здійснення торговельно-економічного тиску на Україну.

Вихід із Договору захистить національні економічні інтереси України, усуваючи механізм, який зумовлює міждержавний обмін інформацією з економічних питань, зазначали в ОП.

Так, цей закон, ухвалений Верховною Радою 5 листопада, набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 26 листопада.

Додамо, за даними МЗС, наприкінці 2018 – на початку 2019 року Кабінет міністрів України денонсував шість угод України з СНД, а після початку російської агресії, з квітня 2014 року співпраця України у рамках СНД зведена до мінімуму.

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