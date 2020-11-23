Україна виходить з ще одного договору між країнами-членами СНД - Зеленський підписав закон

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон „Про вихід із Договору про проведення узгодженої монопольної політики“ № 995-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 5 листопада 2020 року. Згідно з документом, Україна виходить із Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики, підписаного на засіданні Ради глав урядів держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у Москві 25 січня 2000 року та ратифікованого ВРУ із застереженнями законом від 16 січня 2003 року № 449-ІV”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що договір містить механізми обміну інформацією, тому існує ризик отримання державами — членами СНД відомостей, які можуть бути використані для здійснення торговельно-економічного тиску на Україну.

“Вихід із Договору захистить національні економічні інтереси України, усуваючи механізм, який зумовлює міждержавний обмін інформацією з економічних питань”, — додали в ОПУ.

Як повідомляв УНН раніше, уряд підготував законопроект про вихід України із угоди СНД щодо незаконної міграції.