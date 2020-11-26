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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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3 марта, 21:00 • 108377 просмотра

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Украина вышла из еще одного договора СНГ

Украина вышла из еще одного договора СНГ

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украина официально вышла из Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о проведении согласованной антимонопольной политики. Соответствующий закон №995-IX опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" накануне и вступает в силу сегодня, 26 ноября, передает УНН.

Согласно документу, Украина выходит из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств - участников Содружества Независимых Государств в Москве 25 января 2000 года и ратифицированного ВР в 2003 году.

В Офисе Президента указывали, что договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения государствами - членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину.

Выход из Договора защитит национальные экономические интересы Украины, устраняя механизм, обуславливающий межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам, отмечали в ОП.

Так, этот закон, принятый Верховной Радой 5 ноября, вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 26 ноября.

Добавим, по данным МИД, в конце 2018-го - в начале 2019 года Кабинет министров Украины денонсировал шесть соглашений Украины с СНГ, а после начала российской агрессии, с апреля 2014 года сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму.

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