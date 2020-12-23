Выход Украины из структур СНГ: правительство поддержало еще один проект закона

“Правительство продолжает системную работу по выходу Украины из договоров СНГ. Так, на сегодняшнем заседании Кабмин поддержал проект закона „О выходе из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей“ и проект соответствующего распоряжения Кабинета Министров Украины”, — сообщил он.

Отмечается, что документом предлагается выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей от 25 января 2000 года, подписанного на заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ и ратифицированного Законом Украины от 7 марта 2002- года № 3102-III.

“Выход из указанного Соглашения будет способствовать защите национальных экономических интересов, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины”, — подытожил он.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление о выходе из некоторых международных договоров в области энергетики, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Добавим, что по данным МИД, в конце 2018 — начале 2019 года Кабинет министров Украины денонсировал шесть соглашений Украины с СНГ, а после начала российской агрессии, с апреля 2014 года сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму.