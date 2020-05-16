Вихід із карантину: МОЗ опублікував нові правила роботи перукарень та салонів краси
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Міністерство охорони здоров'я оприлюднило нові правила роботи перукарень та салонів краси в умовах часткового виходу із карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал МОЗ "Коронавірус_інфо".
"Пом’якшення карантину "набирає обертів". Нарешті вже є можливість потрапити в улюблену перукарню чи в салон краси. Як це зробити безпечно, що треба знати і на що звернути увагу, читайте у правилах", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, для відвідувачів передбачаються наступні правила:
▪️ наявність засобів індивідуального захисту;
▪️ попередній запис;
▪️ очікування на вулиці;
▪️ не більше 1 особи на 5 кв. м.
Також передбачені правила для працівників:
▪️ вимірювання температури перед початком зміни;
▪️ засоби індивідуального захисту (респіратори мають бути без клапану видиху);
▪️ дезінфекція після кожного клієнта;
▪️ дистанція між місцями надання послуг 1,5 м;
▪️ рекламна продукція, журнали, іграшки - мають бути прибрані;
▪️ централізований збір використаних ЗІЗ.
Як повідомлялося раніше в УНН, Степанов розповів, які карантинні обмеження планують зняти з 22 травня.