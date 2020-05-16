Вихід із карантину: МОЗ опублікував нові правила роботи перукарень та салонів краси

​​"Пом’якшення карантину "набирає обертів". Нарешті вже є можливість потрапити в улюблену перукарню чи в салон краси. Як це зробити безпечно, що треба знати і на що звернути увагу, читайте у правилах", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, для відвідувачів передбачаються наступні правила:

▪️ наявність засобів індивідуального захисту;

▪️ попередній запис;

▪️ очікування на вулиці;

▪️ не більше 1 особи на 5 кв. м.

Також передбачені правила для працівників:

▪️ вимірювання температури перед початком зміни;

▪️ засоби індивідуального захисту (респіратори мають бути без клапану видиху);

▪️ дезінфекція після кожного клієнта;

▪️ дистанція між місцями надання послуг 1,5 м;

▪️ рекламна продукція, журнали, іграшки - мають бути прибрані;

▪️ централізований збір використаних ЗІЗ.

Як повідомлялося раніше в УНН, Степанов розповів, які карантинні обмеження планують зняти з 22 травня.