Выход из карантина: Минздрав опубликовал новые правила работы парикмахерских и салонов красоты
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Министерство здравоохранения обнародовало новые правила работы парикмахерских и салонов красоты в условиях частичного выхода из карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минздрава "Коронавирус_инфо".
"Смягчение карантина "набирает обороты". Наконец-то есть возможность попасть в любимую парикмахерскую или в салон красоты. Как это сделать безопасно, что нужно знать и на что обратить внимание, читайте в правилах", - говорится в сообщении.
В частности, для посетителей предусматриваются следующие правила:
▪️ наличие средств индивидуальной защиты;
▪️ предварительная запись;
▪️ ожидания на улице;
▪️ не более 1 человека на 5 кв. м.
Также предусмотрены правила для работников:
▪️ измерение температуры перед началом смены;
▪️ средства индивидуальной защиты (респираторы должны быть без клапана выдоха);
▪️ дезинфекция после каждого клиента;
▪️ дистанция между местами предоставления услуг 1,5 м;
▪️ рекламная продукция, журналы, игрушки - должны быть убраны;
▪️ централизованный сбор использованных СИЗ.
Как сообщалось ранее в УНН, Степанов рассказал, какие карантинные ограничения планируют снять с 22 мая.