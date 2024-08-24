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Військовий з одеської лікарні припинив голодування після зустрічі з очільником ОВА Кіпером

Військовий з одеської лікарні припинив голодування після зустрічі з очільником ОВА Кіпером

Київ • УНН

 • 19307 перегляди

Бойовий медик Петро Конопля припинив голодування після зустрічі з Олегом Кіпером. Голова Одеської ОВА пообіцяв покращити харчування у психлікарні, перевівши її на кейтеринг та забезпечивши продуктами від супермаркетів.

Бойовий медик Петро Конопля припинив голодування після зустрічі із очільником Одеської облдержадміністрації Олегом Кіпером. В свою чергу Кіпер пообіцяв медику виправити ситуацію із харчуванням у Одеській психлікарні, передає УНН

Деталі

Зазначимо, що Конопля оголосив голодування кілька днів тому, через погане харчування та умови перебування в психлікарні на Одещині.

У своїх соціальних мережах Конопля зазначив, що пацієнтів годують їжею, яка більше нагадує клей, а стіни в палатах вкриті цвіллю.

На скандал оперативно відреагували в Одеській ОВА, і лікарня перетворилися на санаторій, принаймні, у харчуванні. Про це, серед інших, повідомили самі пацієнти лікарні. 

Сьогодні ж у лікарню завітав Кіпер. Враженнями від зустрічі з ним Конопля поділився у своєму tg-каналі.

"Мав сьогодні розмову з Олегом Кіпером, головою ОДА, військові його поважають бо він поважає військових, мені його зарекомендували і саме пан Олег сьогодні приїхав поставити крапку в харчуванні лікарні.

Лікарня переводиться на кейтеринг, буде об’явлений тендер, буде таке годування як і на Воробйова.

Тендер штука не швидка, від цієї розмови до реалізації має пройти 1-1.5 місяці.

Поки план не буде реалізований, лікарня отримає забезпечення від мереж супермаркетів міста, не тільки для військових а і для цивільних, яких тут в 10 разів більше", - пише він.

Конопля додав, що сьогодні о 17:00 він припинив голодування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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