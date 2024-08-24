Военный из одесской больницы прекратил голодовку после встречи с главой ОГА Кипером
Киев • УНН
Боевой медик Петр Конопля прекратил голодовку после встречи с Олегом Кипером. Председатель Одесской ОВА пообещал улучшить питание в психбольнице, переведя ее на кейтеринг и обеспечив продуктами от супермаркетов.
Боевой медик Петр Конопля прекратил голодовку после встречи с главой Одесской облгосадминистрации Олегом Кипером. В свою очередь Кипер пообещал медику исправить ситуацию с питанием в Одесской психбольнице, передает УНН.
Детали
Отметим, что Конопля объявил голодовку несколько дней назад, из-за плохого питания и условий пребывания в психбольнице в Одесской области.
В своих социальных сетях Конопля отметил, что пациентов кормят едой, которая больше напоминает клей, а стены в палатах покрыты плесенью.
На скандал оперативно отреагировали в Одесской ОГА, и больница превратились в санаторий, по крайней мере, в питании. Об этом, среди прочих, сообщили сами пациенты больницы.
Сегодня же в больницу пришел Кипер. Впечатлениями от встречи с ним Конопля поделился в своем tg-канале.
«Имел сегодня разговор с Олегом Кипером, председателем ОГА, военные его уважают потому что он уважает военных, мне его зарекомендовали и именно господин Олег сегодня приехал поставить точку в питании больницы.
Больница переводится на кейтеринг, будет объявлен тендер, будет такое кормление как и на Воробьева.
Тендер штука не быстрая, от этого разговора до реализации должно пройти 1-1.5 месяца.
Пока план не будет реализован, больница получит обеспечение от сетей супермаркетов города, не только для военных а и для гражданских, которых здесь в 10 раз больше», - пишет он.
Конопля добавил, что сегодня в 17:00 он прекратил голодовку.