Военный из одесской больницы прекратил голодовку после встречи с главой ОГА Кипером

Боевой медик Петр Конопля прекратил голодовку после встречи с главой Одесской облгосадминистрации Олегом Кипером. В свою очередь Кипер пообещал медику исправить ситуацию с питанием в Одесской психбольнице, передает УНН.

Детали

Отметим, что Конопля объявил голодовку несколько дней назад, из-за плохого питания и условий пребывания в психбольнице в Одесской области.



В своих социальных сетях Конопля отметил, что пациентов кормят едой, которая больше напоминает клей, а стены в палатах покрыты плесенью.

На скандал оперативно отреагировали в Одесской ОГА, и больница превратились в санаторий, по крайней мере, в питании. Об этом, среди прочих, сообщили сами пациенты больницы.

Сегодня же в больницу пришел Кипер. Впечатлениями от встречи с ним Конопля поделился в своем tg-канале.

«Имел сегодня разговор с Олегом Кипером, председателем ОГА, военные его уважают потому что он уважает военных, мне его зарекомендовали и именно господин Олег сегодня приехал поставить точку в питании больницы.

Больница переводится на кейтеринг, будет объявлен тендер, будет такое кормление как и на Воробьева.

Тендер штука не быстрая, от этого разговора до реализации должно пройти 1-1.5 месяца.

Пока план не будет реализован, больница получит обеспечение от сетей супермаркетов города, не только для военных а и для гражданских, которых здесь в 10 раз больше», - пишет он.

Конопля добавил, что сегодня в 17:00 он прекратил голодовку.