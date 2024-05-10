Військові зможуть отримати виплату у 70 тисяч лише за умови, накопичення 30 днів на передовій – Міноборони
Київ • УНН
Військовослужбовці отримають 70 000 гривень, якщо проведуть на фронті 30 днів, але з моменту прийняття закону ще ніхто не скористався правом на таку виплату.
Виплати у розмірі 70 тисяч гривень призначаються військовослужбовцям, які провели на передовій 30 днів з накопичувальним підсумком. Однак, поки що жоден військовий не міг отримати ці виплати, оскільки з моменту набуття закону ще не минуло необхідних 30 днів.
Про це заявила в Українському кризовому медіа центрі заступниця міністра оборони України з питань соціального розвитку Наталія Калмикова, передає кореспондент УНН.
Щодо виплати у 70 тисяч гривень було зауважено, що виплати починають від моменту, коли військова частина подає на вище командування перелік осіб, які 30 днів з накопичувальним підсумком перебували на передовій. Поки що з моменту набуття закону, ще жодна особа не могла бути 30 передовій
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