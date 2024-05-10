Військові зможуть отримати виплату у 70 тисяч лише за умови, накопичення 30 днів на передовій – Міноборони

Виплати у розмірі 70 тисяч гривень призначаються військовослужбовцям, які провели на передовій 30 днів з накопичувальним підсумком. Однак, поки що жоден військовий не міг отримати ці виплати, оскільки з моменту набуття закону ще не минуло необхідних 30 днів.

Про це заявила в Українському кризовому медіа центрі заступниця міністра оборони України з питань соціального розвитку Наталія Калмикова, передає кореспондент УНН.

Щодо виплати у 70 тисяч гривень було зауважено, що виплати починають від моменту, коли військова частина подає на вище командування перелік осіб, які 30 днів з накопичувальним підсумком перебували на передовій. Поки що з моменту набуття закону, ще жодна особа не могла бути 30 передовій