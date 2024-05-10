Военные смогут получить выплату в 70 тысяч только при условии, накопления 30 дней на передовой - Минобороны

Выплаты в размере 70 тысяч гривен назначаются военнослужащим, которые провели на передовой 30 дней с накопительным итогом. Однако, пока ни один военный не мог получить эти выплаты, поскольку с момента вступления закона еще не прошло необходимых 30 дней.

Об этом заявила в Украинском кризисном медиа центре заместитель министра обороны Украины по вопросам социального развития Наталья Калмыкова, передает корреспондент УНН.

По выплате в 70 тысяч гривен было отмечено, что выплаты начинают с момента, когда воинская часть подает на высшее командование перечень лиц, которые 30 дней с накопительным итогом находились на передовой. Пока с момента вступления закона, еще ни один человек не мог быть 30 передовой - заявила Калмыкова.

Напомним,

Кабинет министров Украины принял постановление о повышении еще на 70 тысяч денежное обеспечение военным, которые служат на передовой