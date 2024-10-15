Військові вже подали через застосунок "Армія+" понад 10 000 електронних рапортів - Міноборони

Починаючи з 8 серпня 2024 року військові подали понад 10 000 електронних рапортів у застосунку "Армія+". Про це заявили в у міноборони України, передає УНН.

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У відомстві наголошують, що усі рапорти військовослужбовці підписали в застосунку та подали через Армія ID на свого командира. Вони мають таку ж силу, що і паперові.

Кількість поданих рапортів зростає щодня на 150-200. І це дуже хороший показник, оскільки все більше військовослужбовців відчувають переваги електронних рапортів, які не губляться та створюються швидко та без помилок, на відміну від паперових - зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

У Міноборони наголошують, що вже більше ніж 1 000 військових частин впровадили застосунок.

Близько 4 000 електронних рапортів вже опрацьовані в системі електронного документообігу (СЕДО) та отримали погодження чи були відхилені із зазначенням причини.

Кожен четвертий рапорт, що вже опрацьований через "Армія+", належить десантно-штурмовим військам (ДШВ), які є лідерами у цьому процесі. Наразі в "Армія+" є 11 видів рапортів, що розбиті на чотири категорії (на відпустку, видача направлення, направлення та на допомогу). Найближчим часом у застосунку з’являться нові - резюмували в міністерстві.

У відомстві також запевнили, що застосунок "Армія+ є захищеним та безпечним. Персональні дані не зберігаються на мобільному пристрої, а беруться із зовнішніх реєстрів.

Потужності застосунку розгорнуті у хмарній інфраструктурі. Інфраструктура і сам застосунок мають атестат комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та підключені до системи моніторингу реагування на кіберінциденти.

Нагадаємо

У Міноборони України заявили, що мобільний астосунок "Армія+" отримає нові функції, включаючи навчальний модуль та цифровий військовий квиток