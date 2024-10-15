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Военные уже подали через приложение "Армия+" более 10 000 электронных рапортов - Минобороны

Военные уже подали через приложение "Армия+" более 10 000 электронных рапортов - Минобороны

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 13:18  •  3993 просмотра

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Военные подали более 10 000 электронных рапортов через приложение «Армия+» с 8 августа 2024 года. Около 4 000 рапортов уже обработаны, а количество поданных рапортов растет на 150-200 ежедневно.

Начиная с 8 августа 2024 года военные подали более 10 000 электронных рапортов в приложении «Армия+». Об этом заявили в в в минобороны Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что все рапорты военнослужащие подписали в приложении и подали через Армия ID на своего командира. Они имеют такую же силу, что и бумажные. 

Количество поданных рапортов растет ежедневно на 150-200. И это очень хороший показатель, поскольку все больше военнослужащих ощущают преимущества электронных рапортов, которые не теряются и создаются быстро и без ошибок, в отличие от бумажных

- отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
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В Минобороны отмечают, что уже более 1 000 воинских частей внедрили приложение.

Около 4 000 электронных рапортов уже обработаны в системе электронного документооборота (СЭДО) и получили согласование или были отклонены с указанием причины.

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Каждый четвертый рапорт, который уже обработан через «Армия+», принадлежит десантно-штурмовым войскам (ДШВ), которые являются лидерами в этом процессе. Сейчас в «Армия+» есть 11 видов рапортов, которые разбиты на четыре категории (на отпуск, выдача направления, направление и на помощь). В ближайшее время в приложении появятся новые

- резюмировали в министерстве. 

В ведомстве также заверили, что приложение «Армия+ является защищенным и безопасным. Персональные данные не хранятся на мобильном устройстве, а берутся из внешних реестров.

Мощности приложения развернуты в облачной инфраструктуре. Инфраструктура и само приложение имеют аттестат комплексной системы защиты информации (КСЗИ) и подключены к системе мониторинга реагирования на киберинциденты.

Напомним,

В Минобороны Украины заявили, что мобильное приложение «Армия+» получит новые функции, включая учебный модуль и цифровой военный билет

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаТехнологии
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