Военные уже подали через приложение "Армия+" более 10 000 электронных рапортов - Минобороны

Начиная с 8 августа 2024 года военные подали более 10 000 электронных рапортов в приложении «Армия+». Об этом заявили в в в минобороны Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что все рапорты военнослужащие подписали в приложении и подали через Армия ID на своего командира. Они имеют такую же силу, что и бумажные.

Количество поданных рапортов растет ежедневно на 150-200. И это очень хороший показатель, поскольку все больше военнослужащих ощущают преимущества электронных рапортов, которые не теряются и создаются быстро и без ошибок, в отличие от бумажных - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

В Минобороны отмечают, что уже более 1 000 воинских частей внедрили приложение.

Около 4 000 электронных рапортов уже обработаны в системе электронного документооборота (СЭДО) и получили согласование или были отклонены с указанием причины.

Каждый четвертый рапорт, который уже обработан через «Армия+», принадлежит десантно-штурмовым войскам (ДШВ), которые являются лидерами в этом процессе. Сейчас в «Армия+» есть 11 видов рапортов, которые разбиты на четыре категории (на отпуск, выдача направления, направление и на помощь). В ближайшее время в приложении появятся новые - резюмировали в министерстве.

В ведомстве также заверили, что приложение «Армия+ является защищенным и безопасным. Персональные данные не хранятся на мобильном устройстве, а берутся из внешних реестров.

Мощности приложения развернуты в облачной инфраструктуре. Инфраструктура и само приложение имеют аттестат комплексной системы защиты информации (КСЗИ) и подключены к системе мониторинга реагирования на киберинциденты.

Напомним,

В Минобороны Украины заявили, что мобильное приложение «Армия+» получит новые функции, включая учебный модуль и цифровой военный билет